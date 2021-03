Nog niet helemaal uitgeraasd: morgen opnieuw code geel voor harde wind

NOORD-HOLLAND - Storm Evert is pas net gaan liggen of de volgende windstoten komen er alweer aan. Het KNMI heeft voor morgen code geel afgegeven vanwege de verwachte wind. "Een storm kunnen we het niet noemen, windkracht 9 wordt niet bereikt", vertelt NH-weerman Jan Visser.

De storm heeft gisteren flink huisgehouden in de provincie. Een vrachtwagen kwam overdwars op de N203 terecht en ook op andere wegen leidde de wind tot vertraging. Verschillende bomen waaiden om en vielen op auto's. Teststraten op Schiphol en in Hilversum en Zaandam gingen tijdelijk dicht. De teststraat in Zaandam is ook vandaag en morgen gesloten vanwege het weer.

Een woordvoerder van de GGD Gooi & Vechtstreek laat weten nog niet van collega's te hebben gehoord of het te gevaarlijk wordt morgen. "Of er een teststraat dicht gaat, wordt per locatie bekeken. Gisteren waaide er wat dingen weg in de tent in Hilversum, als dat weer gebeurt gaat de testlocatie weer tijdelijk dicht."

Niet alleen de teststraten hadden het zwaar te verduren. Bij een basisschool in Hoorn waaide het dak van twee lokalen weg. Bij een sportschool in Amstelveen stortte een tijdelijke sporttent in.

Morgen veel regen en harde wind

NH-weerman Jan Visser verwacht niet dat het morgen zo ver komt. "Morgen worden er windstoten tot 100 km/u verwacht, gisteren waren er windstoten van 110 km/u", vertelt hij. "Het waait minder hard dan gisteren, maar een aanhanger zou wel om kunnen waaien op de weg." Aan de kust zal de wind het hardst gaan waaien.

Het waait morgen niet alleen hard, het gaat ook regenen. "Morgen zijn er ook veel buien", vertelt Jan Visser. "Zondag is er minder wind en ook minder buien", sluit de weerman af.