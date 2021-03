Terug met AZ-trainer Jansen naar z'n roots: "Op leven en dood"

ZAANDAM - Ruim drie maanden is Pascal Jansen nu hoofdtrainer van AZ. Hij volgde begin december de plotseling ontslagen Arne Slot op. Vooralsnog zien we Jansen vooral op het veld en weten we verder nog niet heel veel van hem, daarom gaan we terug naar de plek waar hij opgroeide. "Vanwege de scheiding van mijn ouders ben ik hier komen wonen."

"Hier speelden we in de zomer vaak partijen tussen de verschillende flats", vertelt Pascal Jansen midden in de Zaanse wijk Poelenburg. "Er voetbalden dan allemaal jongens met verschillende cultuurachtergronden en dat waren soms wedstrijden op leven en dood."

Blessure

Als kleine jongen kon Jansen vrij aardig voetballen. Hij kwam in de opleiding van Ajax terecht en later in die van AZ. Hij droomde in die tijd van een bestaan als profvoetballer, maar helaas gooide een zware blessure roet in het eten. Dat was een flinke tik, maar heel lang treurde hij niet. "Ik zat toen al op het CIOS en was bezig met wat ik zou gaan doen als ik het niet redde als voetballer. Daardoor kon ik er makkelijker mee omgaan."