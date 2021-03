Meisje (12) ernstig mishandeld met kettingslot, minderjarige verdachten spoorloos

HAARLEM - Een 12-jarig meisje is gisteravond rond 19.45 uur ernstig mishandeld door twee jongens. Ze is meerdere malen geslagen met een kettingslot. De twee minderjarige verdachten zijn vooralsnog spoorloos.

Het meisje stond met een aantal leeftijdsgenoten te praten op een parkeerplaats aan de Veerplas in de Waarderpolder, toen twee jongens het gesprek verstoorden. Zij wilden dat het groepje wegging en begonnen hen weg te duwen, totdat een van de jongens het kettingsslot tevoorschijn haalde.

Verdachten voortvluchtig

Nadat één van de jongens het meisje ernstig had mishandeld, liepen beide daders weg. Het meisje is opgenomen in het ziekenhuis.

De politie zoekt naar getuigen van de mishandeling en heeft een signalement verspreid van de minderjarige daders.