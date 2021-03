Twee gewonden na schietpartij in Amsterdam Zuidoost

Bij een schietpartij op het Dennenrodepad in Amsterdam Zuidoost zijn twee gewonden gevallen. De politie is op zoek naar twee verdachten.

De schietpartij gebeurde rond 19.00 uur. De slachtoffers worden overgebracht naar het ziekenhuis, maar zijn wel aanspreekbaar.

De politie heeft na het incident direct een Burgernetmelding uitgezet. Volgens het signalement gaat het om twee personen van ongeveer 18 jaar in zwarte kleding. Ze rijden mogelijk weg in een grijze Golf in de richting van Amsterdamse poort.

Precies een week geleden vond ook een schietpartij plaats in Amsterdam Zuidoost, toen aan de Alexander Dumaslaan. Hierbij kwam de 56-jarige Martin van de Pol om het leven toen hij zijn 7-jarige dochter van school had gehaald. Volgens de politie had de schutter, die nog vrij rondloopt, bewust toegeslagen toen Van de Pol met zijn kind was.