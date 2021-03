Den Helder Suns bereikt voor het eerst in historie play-offs

DEN HELDER - Voor de eerste keer in het bestaan ​​heeft Den Helder Suns zich geplaatst voor de play-offs. Den Helder versloeg in eigen huis Leeuwarden met 78-60.

Ook in het eerste gedeelte van het tweede kwart was de thuisploeg heer en meester en liep het weg naar negentien punten voorsprong. (33-14). Halverwege het tweede kwart stokte de Helderse punten machine iets en kon Leeuwarden mede door twee drie punters van de Griek Giannis Dimakopoulos weer wat in de buurt van Den Helder komen. Boyd van der Vuurst maakte vanaf de vrije worp lijn nog drie punten op rij, maar kon niet voorkomen dat Leeuwarden bij de rust de achterstand had verkleind tot elf punten (40-29).

De opdracht voor Den Helder Suns was duidelijk: winnen van Leeuwarden en de play-offs waren bereikt. De ploeg van Peter van Noord was bij winst namelijk niet afhankelijk van de resultaten van de concurrenten Feyenoord Rotterdam, Den Bosch en Bemmel. De Helderse mannen begonnen uitstekend aan de wedstrijd. Waar Leeuwarden de kansen misten, schoot Den Helder wel raak en ging het halverwege het eerste kwart riant aan de leiding (14-3). Den Helder bleef scoren en liep wat verder weg bij Leeuwarden en stond na het eerste kwart ruim voor (23-12).

'Ik denk dat de druk van buitenaf hoger was dan in ons team"

In het laatste en beslissende kwart kwam de Helderse overwinning niet meer in gevaar. Leeuwarden vocht nog wel voor een laatste kans, maar de Jutters hielden het hoofd koel en wonnen met achten punten verschil (78-60). En dus bereikte de ploeg voor de eerste maal de play-offs. Topscorer bij de Suns was Stan van Elzen met achttien punten, twee meer dan Boyd van der Vuurst.

"We wilden tussen de drie en vijf jaar aansluiting vinden, dat is nu gelukt"

Play-offs

Door het bereiken van de elite en dus de play-offs heeft Den Helder een flinke stap voorwaarts gezet. In het beleidsplan 2023 stond namelijk dat de ploeg om de prijzen zou kunnen meespelen. Dat dit nu ruim twee jaar eerder is bereikt, stemt de club zeer tevreden. Voorzitter Maarten Bais is echter realistisch: "Dit is een raar coronajaar waarin we van ploegen winnen waar we normaal niet van kunnen winnen. We gaan daarom ook zeker geen polonaise lopen, maar genieten er wel van."

Ook coach Van Noord is blij. Bij aanvang van het seizoen hoopte hij stiekem op een plaats bij de eerste zes, maar erg realistisch leek dat niet. Dat Den Helder dat nu toch heeft geflikt, is voor de coach ook een mooie opsteker in het knotsgek coronaseizoen dat bijna drieëenhalve maand werd onderbroken.

De eerste wedstrijd van Den Helder Suns in de Elite A is zondag uit tegen Zwolle. Daarna speelt de ploeg thuis tegen Leiden. Apollo, dat ook vanavond in actie kwam, wist voor de tweede keer dit seizoen te winnen. De Amsterdammers wonnen bij Royals met 71-80.