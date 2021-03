Zo klonk Radar Love vanuit de kerktoren in De Rijp: "Goed moment voor een eerbetoon"

DE RIJP - Dankzij de storm zullen veel mensen in De Rijp en omgeving het gehoord hebben: Radar Love, de grootste hit van Golden Earring. Net als in veel andere plaatsen in Nederland werd het nummer ook daar op het carillon gespeeld. Het was een eerbetoon aan de ongeneeslijk zieke gitarist George Kooymans.

"Ik heb veel gehuild toen ik hoorde dat de band ermee ging stoppen", vertelt de 18-jarige Sanne Hoff uit Purmerend. "Ik heb het Earring-virus van mijn moeder meegekregen. Door George Kooymans ben ik begonnen met gitaarspelen en zit ik op een opleiding tot geluidstechnicus. Hij is dus erg belangrijk voor me geweest."

Beiaardier Christiaan Winter doet dat op grote hoogte. Hij speelde het nummer vanmiddag op het carillon in De Rijp en vervolgens in de Waagtoren in Alkmaar. "In deze tijd van corona zijn we wat gevoeliger voor dit soort dingen", vertelt de geboren Hagenees aan NH Nieuws. "We hebben behoefte aan verbondenheid. Daar komt bij dat dit een heel goed moment is voor een eerbetoon aangezien George Kooymans het nog mee kan maken."

Vorige maand werd bekend dat Kooymans aan de spierziekte ALS lijdt en daardoor niet meer kan optreden. De band liet daarna weten niet zonder hem verder te gaan. Om de gitarist van de oudste rockband van Nederland te eren werd vandaag, op zijn 73e verjaardag, overal in Nederland om 17.15 uur het nummer Radar Love gespeeld of gedraaid.

Ze bezocht meer dan tien concerten van de band en is nu bezig met een boek met herinneringen aan de gitarist. Het moment dat ze oog in oog stond met Kooymans staat in haar geheugen gegrift. "Het was heel bijzonder. Hij keek wat verbaasd maar dat was waarschijnlijk omdat ik hem raar stond aan te kijken. We zijn toen op de foto geweest en die koester ik wel."

Toen vanmiddag het nummer Radar Love werd gedraaid was ze dan ook best emotioneel. "Het is voor ons als fans ook een soort afsluiting en we hebben het er allemaal moeilijk mee. Maar de muziek is natuurlijk voor eeuwig en als ik laten kinderen heb, krijgen ze het mee in de opvoeding, ik hoop ook dat dit eerbetoon George heel veel kracht geeft."