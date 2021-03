Oudste kickboksschool van Amsterdam krijgt als eerste keurmerk: "Wij zijn er superblij mee"

Gym is de eerste sportschool in Amsterdam die een keurmerk van de Nederlandse Vechtsportautoriteit heeft ontvangen. "We vinden het vooral fijn dat het hierdoor professioneler gaat worden", zegt mede-eigenaar Roël Mannaart.

Mejiro Gym wordt gerund door André Mannaart en zijn zoon Roël. Samen met acht andere vechtsportscholen kregen ze vandaag het keurmerk van de Vechtsportautoriteit. Meijro werd in 1975 opgericht door Amsterdamse kickboksleraar Jan Plas.

De Vechtsportautoriteit is de toezichthoudende organisatie voor het kickboksen, thaiboksen en mixed martial arts (mma). De Vechtsportautoriteit let bij het geven van het keurmerk op verschillende zaken. "Ze kijken naar je accommodatie en de materialen die je gebruikt. Daarnaast letten ze ook op de hygiëne, omgangsnormen, gedragsregels en de aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Wij hebben al deze zaken dus goed op orde", zegt Mannaart.

Belangrijk voor gala's

In de toekomst zal de gemeente alleen een samenwerking willen met sportscholen, die houder zijn van dit keurmerk. Voor het organiseren van wedstrijden is een keurmerk dan van belang. "Door het keurmerk zal alles ook echt veel professioneler en veiliger worden", vertelt Mannaart. "Bijvoorbeeld als iemand knock-out geslagen wordt, dan moet je gewoon twee maanden rust houden. Dat kan nu goed in de gaten worden gehouden door het keurmerk."

Roël Mannaart won enkele jaren geleden het wereldberoemde K1-toernooi in Japan in de heavyweight-klasse. "Het doel is om dit jaar weer in de ring te staan."