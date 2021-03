Scholen 1 jaar in ban van corona: koepel zet directeuren in zonnetje en komt met plan

Voor bestuurder Nils van Heijst geldt daarom 15 maart als het moment dat corona in het onderwijs kwam. Hij staat daar vandaag op een bijzondere manier bij stil. In het geniep heeft hij al zijn schooldirecteuren op de foto laten zetten en heeft hij alle medewerkers gevraagd iets te schrijven over hun schoolleider. Het heeft een uniek boek opgeleverd dat hij vandaag aan de directeuren geeft. "Ik wil in het bijzonder stilstaan bij de positie van de schooldirecteuren. We hebben het landelijk over een lerarentekort, maar ik voorzie ook een dreigend tekort aan schooldirecteuren. Terwijl het dankzij hen is dat het zo goed gaat. Zij passen de regels toe en creëren tegelijk een situatie waar een ieder zich goed bij voelt."

"Thuisonderwijs was niet leuk, maar we wisten nu hoe het moest en dat we het konden"

"Juist in deze situatie als de coronacrisis zie je hoe betekenisvol een schoolleider is", vindt Van Heijst. Hij merkt overigens wel dat het lastiger is om directeursfuncties te vervullen. "Vacatures blijven langer openstaan. Ik denk dat ze zich niet laten drijven door het geld, maar dat het vooral belangrijk is dat we ze de juiste waardering geven. Dat we als bestuur laten zien dat ze er zijn, en dat onze scholen mede draaien dankzij hen."

Onzekerheid

De coronacrisis bracht in het begin veel onzekerheid. "Er gebeurt iets en je kunt niet overzien wat het betekent. Uiteindelijk nam de overheid de beslissing, maar eigenlijk voelden we al aan dat de scholen niet open konden blijven. We zijn direct aan de slag gegaan met het opstellen van plannen, zodat als we thuis moesten werken we wisten hoe we het moesten doen."

Terwijl de eerste lockdown nog spannend was - docenten zonder veel kennis in de ict moesten ineens dagelijks afstandsonderwijs geven vanachter hun computer, werd het bij de sluitingen die er op volgden al gemakkelijker om over te schakelen op thuisonderwijs. "Dat eerste model gaf ons houvast. Het was niet leuk, maar we wisten nu hoe het moest en dat we het konden."

