Weesp trekt portemonnee om Gooise Meren te compenseren voor Bloemendalerpolder

GOOISE MEREN - Na jarenlang getouwtrek over de hoogte van het bedrag hebben Weesp en Gooise Meren een deal gesloten over welk bedrag Weesp nog moet vergoeden aan Gooise Meren om de gemaakte kosten voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder te vereffenen. Weesp maakt nu 170 duizend euro over.

De hele kwestie draait om het volbouwen van de Bloemendalerpolder tussen Weesp en Muiden. Daar verrijst nu de woonwijk Weespersluis met 2.900 woningen. De polder was zowel Weesper als Muider grondgebied tot aan een grenscorrectie bij de fusie van Bussum, Naarden en Muiden tot Gooise Meren in 2016. De eerste plannen voor de woonwijk maakten Weesp en Muiden daarom ook samen.

De polder is nu alleen van Weesp en wordt daarom ook door die gemeente volgebouwd. Toch stelt Muiden - nu dus de gemeente Gooise Meren - al jaren dat het nog geld tegoed heeft van Weesp, omdat het kosten heeft gemaakt bij de eerste planontwikkeling in de polder. Over de hoogte van het bedrag konden de twee gemeenten het maar niet eens worden.

Gooise Meren stelde aanvankelijk recht te hebben op anderhalf miljoen euro, maar dat vond Weesp te veel. Volgens Weesp had Gooise Meren recht op 110.360 euro. Toen de gemeenten er maar niet uitkwamen, werd de kwestie voorgelegd aan de Gedeputeerde Staten. Die oordeelde dat Weesp een bedrag van 246.781 euro moest betalen aan Gooise Meren. Dat zorgde ervoor dat Weesp weer bezwaar had.

Maandenlange bemiddeling

Weesp en Gooise Meren hebben de afgelopen maanden, met bemiddeling van de Commissaris van de Koning, onderhandeld over hoe het nu verder moet. Na gesprekken met experts zijn alle kosten nog eens herberekend. De conclusie is dat de twee gemeenten hun verlies nemen in de kwestie en het verschil van het bedrag nu delen.

Daarmee komt er eindelijk een einde aan een 4,5 jaar slepende kwestie. Tot tevredenheid van wethouder Jorrit Eijbersen van Gooise Meren. Hij noemt het een 'billijke verrekening'. "Niemand is gediend als wij opnieuw kosten moeten maken voor vervolgprocedures waarvan je niet zeker weet wat de uitkomst daarvan wordt. Het zou ook lager kunnen worden, zo reëel moet je zijn", aldus Eijbersen.