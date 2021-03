Stemmen vanuit de auto of op de fiets bij drive-ins Langedijk en Heerhugowaard

DIJK EN WAARD - Volgende week woensdag 17 maart kan er op de fiets, brommer of in de auto worden gestemd. Op de parkeerplaatsen van sportcomplex My HealthClub aan de Oosttangent in Heerhugowaard en op de parkeerplaats van Karwei aan de Middelmoot in Langedijk kunnen inwoners bij drive-in bureaus met hun stembiljet terecht.