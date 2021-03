Wadlopen op IJmeer door zuidwesterstorm: "Ideale omstandigheden voor schatzoeken"

MUIDERBERG - Tot in de verte kon je vandaag de bodem van het IJmeer zien. Dankzij de zuidwesterstorm was veel water uit het meer opgestuwd naar het noorden, waardoor een grote zandvlakte droog kwam te liggen bij Muiderberg. Leuk voor de wandelaar, maar top voor de schatzoeker. "Dit is dé kans om dingen te vinden", vertelt Peter Speets.

Vier mannen lopen druk rondjes over de droogstaande plas. "Dit is het uitgelezen moment om te gaan zoeken", vertelt Hans Udink die net als de andere heren gewapend is met een metaaldetector en koptelefoon. "Je hebt geen last van het water, wat normaal erg zwaar is. Het is gewoon erg spannend."

Ook Peter Speets zoekt volop naar eventuele schatten. "Er wordt hier al ruim honderd jaar gezwommen en dan verliezen mensen weleens wat." Hij komt dan wel vaker met zuidwesterwind richting dit strand. "De grootste schat die ik hier eens vond was hele dikke gouden zegelring van 23 gram, 18 karaats."

Keiharde wind

Al zijn de omstandigheden vandaag volgens Speets wel erg extreem. "Het is gelukkig niet zo koud, maar je krijgt wel voortdurend zand in je gezicht. Dat is minder fijn."

Ook Udink blijft goed op de weersomstandigheden letten. "Bij onweer of keiharde regen ben ik weg, maar nu kan het nog prima."

Bekijk hieronder hoe het IJmeer droog kwam te staan. Tekst loopt door onder video.