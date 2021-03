Het nieuwe AZ-stadion begint langzaam vorm te krijgen

ALKMAAR - Nog heel even moeten de AZ-supporters geduld hebben. Lang had hun stadion het uiterlijk van een Oost-Europees stadion. Maar inmiddels beginnen de afgelopen weken de contouren van het nieuwe AZ-stadion langzaam zichtbaar te worden.

"Het staalwerk van het dek zit er nu bijna op", vertelt Ron Homan, werkzaam als manager Technisch Beheer en Onderhoud bij AZ. "Als laatste moet dan nog het scorebord ingehesen worden en dan kan de rest van het dak ook naar binnen gebracht kan worden."

De afgelopen maanden is enorme mega truss, de constructie die het dak boven de hoofdtribune gaat dragen, in elkaar gezet. Ook die gaat binnenkort geplaatst worden. "Volgens de planning wordt die in de laatste week van maart erop gezet, en dat wordt ook een heel groot gebeuren. Helaas kunnen we daar in corona tijd weinig mee doen, maar we gaan het wel allemaal uitzenden met een livestream."