AZ-speler Fredrik Midtsjø twijfelgeval voor wedstrijd tegen FC Twente

Het is nog maar de vraag of de oefenmeester over Fredrik Midtsjø kan beschikken. Afgelopen zondag was hij niet inzetbaar vanwege een blessure aan zijn hamstring, en die zou hem tegen FC Twente ook nog aan de kant kunnen houden. "Hij heeft nog wat last gehad de afgelopen dagen maar is nu wel weer in training. We gaan het de aankomende dagen aankijken."