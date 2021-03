De Stembus: veilig stemmen in West-Friesland bij bijvoorbeeld de sportclub in Hem

Isabella spreekt in Bovenkarspel met een stembureaulid dat in dienst van de marechaussee de eerste vrije verkiezingen meemaakte in Namibië, en in Hem ziet ze hoe er veilig gestemd kan worden op een sportclub waar ook weer gesport mag worden door de jeugd. In datzelfde dorp treft ze ook economisch journalist Mathijs Bouman en vraagt hem of de economie een belangrijk thema is deze Tweede Kamerverkiezingen.