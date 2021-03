Fotocollages met bijzondere kleedkamerrituelen in de veiling: "Magie van het theater"

ZAANDAM - Kleine beeldjes, parfum of een persoonlijk briefje: in de kleedkamers van het Zaantheater zijn tijdens voorstellingen genoeg dingen te vinden. Tien jaar lang kreeg fotograaf Annemarieke Koelewijn een intiem kijkje in de kleedkamers van bekende artiesten, zoals Jules Deelder en Golden Earring. Ze maakten honderden foto's die tot voor kort op de muren prijkten in de hal van het theater. Maar sinds deze een opknapbeurt heeft gekregen, worden de foto's geveild voor het evenement Zaanstomend, waar talentvolle jongeren een podium krijgen.

Annemarieke met oude foto's in haar hand - NH Nieuws / Thyra de Groot

Het is al jaren geleden, maar toch krijgt Annemarieke bij de herinneringen een lach op haar gezicht. Vooral de kleedkamer van Rob de Nijs vond zij bijzonder, vertelt ze. Annemarieke: "Het gaf voor mij de magie van het theater aan. In de kleedkamer stond een grote kist en als je dat open deed, zaten er allemaal lichtbolletjes in." Op een gegeven moment was het volgens Annemarieke de kunst om op die muur te komen als artiest. Heel persoonlijk Annemarieke: "Ik vond het ook wel heel intiem, want die kleedkamer is heel persoonlijk. Je bent immers altijd aan het reizen en op tour. Dan is de kleedkamer het enige wat van jou is. Dus dat ik daar dan mocht zijn, vond ik echt een eer." Tekst gaat door onder de video.

Zaantheater veilt kleedfoto's voor talentontwikkeling bij Zaanstormend - NH Nieuws

Bij het maken van de foto's was het de bedoeling dat de collages bij elkaar zouden blijven, maar door de veiling zal dit veranderen. "Dat vind ik dubbel", vertelt Annemarieke. Ze is blij met het doel van de veilig, maar vindt het moeilijk dat de collages niet als geheel naar een nieuwe plek gaan. Golden Earring is populair Stadsprogrammeur Sander van het Zaantheater denkt daar anders over. Hij heeft er alle vertrouwen in dat de foto's goed terechtkomen. "Als jij een moment van bijvoorbeeld Tineke Schouten bij jouw thuis hebt hangen, is dat toch wel heel bijzonder." De band Golden Earring is op dit moment onder de bieders het meest populair. Daar wordt nu al zo'n 260 euro voor geboden. Sander: "Dat vinden wij heel leuk!" Zaanstormend Het geld van de fotocollages wordt gebruikt om het evenement Zaanstormend te helpen bekostigen. "Jong talent krijgt daar begeleiding van professionals", vertelt Sander. Op deze manier wordt het optreden volgens Sander naar een hoger level getild. Een talent is Donovan Hilbrink. Hij heeft al meerdere keren meegedaan. Hij vindt Zaanstormend een belangrijk initiatief van Zaandam. "Want het geeft jongeren en kinderen een groot podium om al hun talenten te laten zien. En Zaandam heeft heel veel talent." Volgens hem is het dan ook een fijne manier om als jong kind al te kunnen proeven van het grote podium.



De benefietveiling loopt nog tot en met 17 maart. Daarna hangen de collages van o.a. Wibi Soerjadi, Najib Amhali en BZN mogelijk door heel het land.