Gratis maaltijden voor roeiende studenten: "Bijbanen zijn er niet meer"

"Elk initiatief is goed om het zo normaal mogelijk te laten zijn." Studente Julia is in ieder geval blij met de dinerpaketten die voor haar en andere studenten beschikbaar zijn gesteld. Ze vertelt over de afgelopen tijd. "Ik heb nog geluk dat dit mijn master is en dat ik een normale bachelortijd heb gehad. Vooral in de winterperiode ben ik echt wel een beetje down geweest."

De sociale contacten van studenten zijn steeds minder geworden en dat is met name voor studenten die zelfstandig wonen eentonig. Studente Kika: "Ik denk dat mensen heel veel hebben aan hun huisgenoten. Je hebt ook mensen die in een studio zitten en ik denk dat het voor hen extra eenzaam is nu."

