Volhardend protest voor opname meer vluchtelingen: "Dit blijven we voorlopig doen"

HAARLEM - Na eerdere demonstraties in mei en september van vorig jaar, begaven zich ook vanavond weer een kleine honderd demonstranten naar de Grote Markt. Ze eisen dat Nederland meer vluchtelingen opneemt uit Griekse vluchtelingenkampen, mede omdat de leefomstandigheden daar erg slecht zijn.

foto - NH Nieuws

Waarom demonstreren? Het is een schande dat de regering niet meer vluchtelingen wil opnemen, vinden de demonstranten. De omstandigheden in de opvangkampen op de Griekse eilanden zijn volgens Wera de Lange van het Vluchtelingencomité vreselijk: "We willen dat de regering zich veel meer gaat inzetten om vluchtelingenkampen in Griekenland leeg te halen, want nu gebeurt er helemaal niets."

Wera de Lange Vluchtelingencomite - Michael van der Putten

In tegenstelling tot bij de vorige demonstraties waren er nu sprekers. Erik van Muiswinkel was als het ware de spreekstalmeester en praatte het uur aan elkaar. Tussen de speeches door liet hij duidelijk merken het oneens te zijn met de huidige behandeling van de vluchtelingen in de kampen op de Griekse eilanden. Stadsdominee Tom de Haan riep in zijn relaas op om 'je uit te spreken én je in te zetten voor wie lijdt aan onrecht, voor wie ziek is, voor wie hulp nodig heeft'. Zo'n honderd toegestroomde demonstranten trotseerden de koude wind en knikten aandachtig mee. Alles gebeurde onder het toeziend oog van de politie, die onder meer in de gaten hield of de coronamaatregelen wel werden nageleefd.

Moria 2.0 Van de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden was kamp Moria op Lesbos het bekendste. Er zaten zo'n 13.000 vluchtelingen, die dakloos raakten nadat vorig jaar september een brand het kamp met de grond gelijk had gemaakt. Het kamp werd herbouwd, maar de zorgen over de leefomstandigheden in Moria 2.0 zijn allerminst verdwenen.

Hoelang nog demonstreren? Het is niet de eerste keer dat er gedemonstreerd wordt tegen het vluchtelingenbeleid van de regering. In Haarlem gebeurde dat in mei, juni en november vorig jaar, onder meer op initiatief van Josine Nolet, de moeder van Chef' Specials frontman Joshua Nolet. Ook Joshua maakte zich hard voor actie, onder met een actie op Instagram. Nadat in september kamp Moria afbrandde, stroomde in Amsterdam het Museumplein vol. Bekijk hieronder beelden van de demonstratie van mei vorig jaar, ook op de Grote Markt in Haarlem. Artikel gaat door onder video

Actie #weeswelkom #500kinderen - NH Nieuws / Geja Sikma