Roep om nieuwe zwembad te vernoemen naar vrouwelijke sporters: "Ze verdienen het"

Vooropgesteld: de Hilversumse PvdA-fractie vind het helemaal geen rare gedachte dat de naam van de Hilversumse waterpolokeeper Evert Kroon naar voren komt om het nieuwe zwembad naar te vernoemen. "Evert Kroon is een iconische Hilversumse sporter. Een topper in de waterpolosport, die zijn team op de Olympische Spelen van ’76 aan een medaille heeft geholpen. Daarbij was Kroon een echte Hilversummer, die met zijn eigen sportzaak een grote rol heeft gespeeld in het Hilversumse sportleven", aldus de partij.

Maar er zijn meer kandidaten en meer namen te vergeven, stelt de PvdA-fractie. Van vrouwelijke Hilversumse topsporters, om maar wat te noemen. Het dorp bracht de afgelopen decennia namelijk vele topzwemsters voort. "Een lijst van maar liefst tien Hilversumse topzwemsters en waterpolosters is snel gemaakt", weet PvdA-fractievoorzitter Femke van Drooge.

Vrouwelijke topzwemsters

En dat klopt. Met onder meer Nel van Vliet, Geertje Wielema, Atie Voorbij, de zussen Lenie en Judith de Nijs en Hansje Bunschoten heeft Hilversum een ware zwemhistorie. "Allemaal hebben ze minimaal één Europese medaille gewonnen. Samen zijn de tien dames goed voor een indrukwekkende lijst van 25 keer goud bij Europese kampioenschappen, één keer brons, twee keer zilveren, een gouden Olympische medaille en welgeteld 33 wereldrecords. Deze Hilversumse zwemvrouwen verdienen niet minder dan Evert Kroon om in het zonnetje te worden gezet. En wat te denken van Mary Kok? Zij was de eerste Nederlandse vrouw die het Kanaal overzwom in 1960. Daar mogen we toch trots op zijn", betoogt de partij.

Als het aan de PvdA-fractie ligt, wordt er wat gedaan met de namen van de sportvrouwen en krijgen de bassins van het nieuwe zwembad óók een naam. Zo zouden namelijk meer Hilversumse topzwemmers geëerd kunnen worden. De partij stelt een verkiezing voor, waarmee Hilversummers kunnen stemmen op namen van topzwemsters om de bassins naar te vernoemen. Dat zou volgens de partij ook een mooie promotie kunnen zijn voor het nieuwe zwembad.

Of de verkiezing er echt komt, is voorlopig nog even afwachten. De gemeente Hilversum heeft nog niet gereageerd op het voorstel van de partij.