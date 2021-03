Deel dak basisschool De Pontonnier in Hoorn weggewaaid

HOORN - Door de harde wind is een deel van het dak van basisschool De Pontonnier weggewaaid. Het gaat om het dak van twee lokalen.

In een van de lokalen zaten leerlingen, maar niemand is gewond geraakt. De kinderen worden opgevangen en door hun ouders opgehaald. De andere klassen kunnen op school blijven.

NH Nieuws verslaggever Chantal Bos sprak met de schoolleider Monique Abbekerk. "Het was enorm schrikken, we hadden dit niet aan zien komen natuurlijk", zegt ze. "Ineens schoot het dak los, we schrokken ons rot."