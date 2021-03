Bioscoop, museum of het Concertgebouw: op deze bijzondere locaties kan je stemmen

NOORD-HOLLAND - Gemeenten staan deze verkiezingen voor een flinke uitdaging met de stembureaus. Vanwege de coronamaatregelen moet de doorstroming goed zijn en iedereen anderhalve meter afstand kunnen houden. Locaties waar dat niet lukt, zijn afgevallen en op sommige plekken komen er bijzondere locaties voor in de plaats. NH Nieuws zet er een paar op een rijtje.

Verkiezingen in coronatijd biedt gemeenten een flinke uitdaging. De afgelopen tijd zijn ze druk bezig geweest om geschikte locaties te vinden waar mensen volgens de coronaregels hun stem uit kunnen brengen. Niet alle locaties waar normaal gesproken bij eerdere verkiezingen een stembureau zou zijn, kunnen daardoor worden gebruikt. "De volksgezondheid staat voorop bij de verkiezingen", zegt een woordvoerder van de gemeente Zaanstad. "Op het moment dat het ook niet veilig kan, is het ook geen stembureau. Vergeleken met andere jaren zijn er daardoor een aantal locaties afgevallen en ook weer bijgekomen." Zo vallen sommige stemlocaties bij verzorgingstehuizen of scholen weg. Als alternatief wordt er van alles bedacht en ingezet. Zo worden er voor de komende week ruim 50 stemtenten opgebouwd op pleinen en in parken. En uit een analyse van de locaties van alle stembureaus in onze provincie blijkt dat ook veel gymzalen of sporthallen worden ingezet. Spiegelzaal Maar een paar nieuwe, alternatieve locaties springen uit het oog. Zo kan je in Amsterdam deze verkiezingen terecht in het Concertgebouw. "Ze zijn natuurlijk op zoek naar extra stemlocaties en hebben ons benaderd of wij een stemlokaal kunnen zijn", zegt Jacob van der Vlugt, woordvoerder van het Concertgebouw. Amsterdammers kunnen er terecht in de Spiegelzaal. Dat gaf ook wel een extra uitdaging voor de gemeente, zegt Van Der Vlugt. "Ze hebben ook goed gekeken hoe we de stemhokjes gaan plaatsen, zodat je niet naar binnen kan kijken met al die spiegels."

Schuin tegenover het Concertgebouw, kunnen stemmers ook terecht bij het Van Goghmuseum. Bij de vorige verkiezingen kon je hier nog niet stemmen, dit jaar wel. "Het museum heeft zich dit jaar zelf aangemeld als stemlocatie. Ondanks dat het museum dicht is vanwege de coronamaatregelen, hopen we zo toch weer een beetje in contact te zijn met de bezoekers", zegt Catherine Wolfs, woordvoerder van het Van Goghmuseum. Stemmers kunnen naar binnen via de groepsentree en brengen dan in het voorgedeelte van de hal hun stem uit. "Even stiekem langs de kunstwerken is helaas niet mogelijk, maar een glimp ervan opvangen kan wel." Bioscopen open als stemlocatie Ook meerdere bioscopen openen komende week voor kiezers de deuren, ondanks dat ze voor bezoekers nog steeds gesloten zijn. Onder meer bioscoop De Munt en de bios bij de Arena in Amsterdam fungeren als stembureau, net als het Pathé-filiaal in Zaandam. "Juist in deze tijd vinden we het belangrijk onze hulp aan te bieden voor oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in die omgeving. Wij hebben voldoende ruimte in onze bioscopen en kunnen zo veilig ingerichte locaties aanbieden om het capaciteitsprobleem van de stembureaus op te lossen. Op deze manier kunnen wij met onze gesloten bioscopen toch een bijdrage leveren aan de wereld om ons heen", zegt Pathé-directeur Jacques Hoendervangers.

Op het Mediapark in Hilversum opent voor het eerst een stembureau in Studio 21, de studio waar grote tv-shows live vandaan komen. Het stemmen vindt weliswaar plaats in de foyer. "We zijn benaderd door een partij die locaties zocht voor een stemlokaal. Wat dat betreft een hele logische combi: wij hebben veel ervaring met het stroomlijnen van groepen mensen", zegt manager Maaike Heida Oudshoorn. Ook bij de Abdij van Egmond komen stemhokjes te staan. "De gemeente heeft ons benaderd of we dit willen doen", zegt coördinator Bram Verheijen. De stembus komt te staan bij de abdijwinkel. "Daar is een grote zaal, waardoor het coronaproof vanuit de gemeente geregeld kan worden." Of dat niet raar voelt nu er meer mensen over de vloer zullen komen? "De winkel is er heel blij mee. Er is weer wat reuring, maar we zijn natuurlijk wel voorzichtig."

