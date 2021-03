Regio telt 610 beschadigde of vernielde auto's in 2020

ALKMAAR - In 2020 telde de regio 610 beschadigde of vernielde auto’s. Alkmaar is koploper met 275 vernielingen. Heiloo telt, net als Bergen en Langedijk 60 vernielde auto’s. In Heerhugowaard werden 115 auto's vernield. In Castricum werden 40 auto's beschadigd. Toch liet 2020 een lichte daling zien ten opzichte van het jaar daarvoor.

Vandalisme van auto’s komt in heel het land regelmatig voor. Vergelijkingssite Independer berekende dat in 2020 maar liefst 32.515 auto’s werden vernield. Dat waren er het jaar ervoor 1.855 meer.

Niet verzekerd

In veel gevallen was de eigenaar niet verzekerd en moest de schade zelf betalen.



Schade door vandalisme wordt meestal alleen vergoed bij een all-risk autoverzekering. Bij een WA- of een beperkt cascoverzekering draait de eigenaar zelf op voor de kosten. Er is een Waarborgfonds Motorrijtuigen beschikbaar als de dader niet bekend of onverzekerd is.