Strengere controle ondernemers tegen georganiseerde criminaliteit in BUCH-gemeenten

BUCH - De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo gaan vergunningen van ondernemers voortaan strenger controleren. Aanvragen voor onder meer nachtwinkels, kansspelautomaten, verkoop van vuurwerk en evenementen worden getoetst aan de Wet Bibob, een integriteitsbeoordeling, om georganiseerde criminaliteit buiten de deur te houden.

Stock politie

Per 1 augustus 2020 is de Wet Bibob uitgebreid, waardoor gemeenten meer onderzoeksmogelijkheden hebben gekregen. Bijvoorbeeld om onderzoek te doen naar de integriteit van niet alleen de aanvrager, maar ook naar zijn of haar directe omgeving en zakelijke partners. De wetswijziging is voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo aanleiding geweest om de Wet Bibob op meerdere beleidsterreinen in te zetten.

Bibob staat voor ‘Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’. Met deze wet kan de gemeente onderzoek doen onder andere naar partijen die een vergunning of subsidie aanvragen of meedoen in een vastgoedtransactie met de gemeente.

Gemeenten hopen hiermee te voorkomen dat criminelen of personen met malafide bedoelingen geld witwassen, of een vergunning of subsidie misbruiken om strafbare feiten te plegen. Verder worden incidentele subsidieaanvragen vanaf tienduizend euro, jaarlijkse huurtransacties vanaf vijfentwintigduizend euro, vastgoedtransacties vanaf vijftigduizend euro en omgevingsvergunningen voor bouwactiviteiten vanaf één miljoen euro strenger gecontroleerd. Omgevingsvergunning Ook wordt standaard onderzoek gedaan bij omgevingsvergunningen die aangevraagd worden voor milieuactiviteiten in de categorieën afvalbewerking- en verwerkingsbedrijven en bij bedrijven actief in grondverzet, sloop- en autodemontagebedrijven en vuurwerkopslagplaatsen. Achtergrond aanvrager Bij een Bibob-onderzoek bekijkt een gemeente onder andere de financiering, de achtergrond van de vergunningaanvrager en de onderneming en zakelijke samenwerkingsverbanden. Daarnaast worden openbare en gesloten bronnen geraadpleegd. Gemeenten kunnen ook informatie ontvangen van andere overheden en opsporingsinstanties of via een tip van de Officier van Justitie. Wanneer een gemeente twijfels heeft over de integriteit van een aanvrager of zijn of haar zakelijke relaties, dan kan de gemeente het Landelijk Bureau Bibob vragen om advies.