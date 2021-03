Recreatiegebied Groene Weelde vernieuwt: pannenkoeken, klimmen en mountainbiken

Het gebied is volgens het recreatieschap toe aan een opknapbeurt: "Het gebied wordt ontwikkeld als aantrekkelijk, herkenbaar, groen en levendig punt." De organisatie wil dit gaan doen door het nu volledig geasfalteerde parkeerterrein te vergroten en met groen in te richten. Daarnaast wordt een mountainbikeroute aangelegd, komt er een speelbos en een kunnen honden zich uitleven op een hondentrimbaan.

Positiviteit

De vernieuwing en herinrichting van het gebied valt samen met een uitbreiding van het pannenkoekenrestaurant dat er al jaren gevestigd zit. De eigenaar heeft nu het voornemen om op korte termijn een nieuw en duurzaam pannenkoekenpaviljoen te ontwikkelen.

De plannen rondom de vernieuwing van De Groene Weelde vallen in de smaak bij de dorpsraad van Cruquius: "Het knapt er uiteindelijk alleen maar van op, een mooie parkeerplaats erbij is ook goed nieuws. Al gaat het waarschijnlijk wel zorgen voor meer verkeer op het kruispunt voor de ingang van het recreatiegebied", vertelt Henny van son, voorzitter van dorpsraad.

Ook Fieke Kalkman van Vereniging Dorp Vijfhuizen staat positief tegenover de vernieuwing van De Groene Weelde: "Veel mensen uit het dorp maken gebruik van het gebied en het wordt er met een herindeling en een vernieuwing van het pannenkoekenrestaurant alleen maar beter van", aldus Kalkman.

Geen waterrecreatie

Iets minder enthousiast is Els Blom, ze is voorzitter van Kanovereniging De Waterwolf. De vereniging zit nu nog gevestigd in het recreatiegebied, maar is druk op zoek naar een nieuwe locatie vanwege de uitbreiding van het pannenkoekenrestaurant. De kanovereniging zit namelijk nog op hun terrein. Een nieuwe locatie wordt nu onderzocht in Floriande, maar feit is dat er geen waterrecreatie is opgenomen in het plan.

"Een gemiste kans", volgens Blom. "Wethouders Mariëtte Sedee en Marja Ruigrok geven steeds maar weer aan dat zij dit heel belangrijk vinden, maar als puntje bij paaltje komt wordt er geen rekening mee gehouden", aldus de voorzitter van De Waterwolf.

Bijeenkomst

De herindeling van De Groene Weelde is onderdeel van de visie Spaarnwoude Park 2040, het recreatiegebied is een van de zeventien projecten, waarvan elf al van start zijn gegaan. De Groene Weelde is daar een van.

Kritiek en feedback op de herindeling kan worden ingebracht tijdens een online bijeenkomst vanavond. "Iedereen is welkom om behoefte en ideeën kenbaar te maken, ook de behoefte voor waterrecreatie", vertelt een woordvoerder van Recreatieschap Spaarnwoude. De bijeenkomst is tussen 19.00 en 21:00 uur, aanmelden kan via [email protected]