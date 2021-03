Horecaman Peter Visser gaat de wijk in met supermarkt op wielen

"Het begon met het idee om onze traiteurmaaltijden van eetcafé Pluim en theaterrestaurant Klunder bij mensen aan de deur te bezorgen", vertelt visser aan mediapartner Alkmaar Centraal. "Daar kwam steeds meer bij: vleeswaren van keurslager Richard Groot, brood van bakkerij Beerse en verse groenten uit de Schermer. Nu is het bijna de ouderwetse melkboer in de straat."

Thuiswerkers

Visser kocht in Drenthe een tweedehands SRV-wagen en liet deze opnieuw bestickeren. Op de zijkanten van de wagen staat de leus: 'leve de man van het eetcafé'. Visser denkt dat er in deze tijd met de vele thuiswerkers weer een markt is voor de rijdende winkels.

Hij is een beetje zenuwachtig op zijn eerste dag: "Zeg maar gezonde wedstrijdspanning, want ik weet echt niet hoe de dag gaat lopen. De mensen moeten het nog een beetje ontdekken en ik moet het ook nog een beetje ontdekken. We hebben nog geen routine."

Proeftesten

De omgeving heeft Visser voorlopig ingedeeld in zes wijken. Van maandag tot en met zaterdag trekt hij erop uit. "Deze week is het proeftesten, om te zien hoeveel je op een dag kunt doen. Als daar meer duidelijkheid over is, valt op onze Facebookpagina en op onze website te lezen op welke dag we waar zijn te vinden."