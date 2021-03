Zuidwesterstorm in de provincie: "Het gaat er flink op los en het wordt nog heftiger"

Boven land waait het nu flink met windkracht zeven. Volgens NH-weerman Jan Visser is er aan de kust nu een zuidwesterstorm. "Aan de kust is er nu windkracht acht. Bij IJmuiden is er ook even windkracht negen gemeten, maar dat is weer afgenomen."

De komende uren zal de storm toenemen. "Het hoogtepunt van de wind is in de tweede helft van de ochtend en begin van de middag", zegt Jan Visser. "Het gaat er flink op los en het wordt nog heftiger." Vanmiddag zal het ook gaan regenen met onweers- en hagelbuien.

De storm gaat gepaard met zware windstoten. Vannacht in IJmuiden werd er een snelheid van 98 km/h gemeten. "De laatste uren is zijn er snelheden van 91 km/h bij Schiphol gemeten en 94 km/h bij Berkhout in West-Friesland." In Krommenie waren de windstoten iets minder hard, daar werd 87 km/h gemeten.

De komende uren zullen de windstoten ook toenemen. De verwachting is dat er windstoten tot 110 km/h zullen zijn. "Dat is echt fors er zullen wel wat problemen door ontstaan."