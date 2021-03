We 'moeten verduurzamen', maar niemand wil windmolens in de achtertuin

We moeten investeren in duurzame energie, daar zijn bijna alle politieke partijen in de Tweede Kamer het over eens. Maar hoe die vergroening en verduurzaming eruit moet zien daar zijn de meningen over verdeeld. Windmolens zorgen al jaren voor onrust in de regio en nu Amsterdam ongeveer zeventien megawindmolens wil gaan neerzetten laait de discussie in Zaanstreek-Waterland weer flink op. Want zij krijgen de windturbines in hun achtertuin.

Zoekgebied windmolens Amsterdam. - Gemeente Amsterdam

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft gisteren besloten het aantal mogelijke plekken waar de komende jaren megawindmolens moeten verrijzen, te verkleinen. Goed nieuws voor onder anderen de bewoners van IJburg, want zij mogen ervan uitgaan dat er rond IJburg geen windmolens geplaatst zullen worden. Maar voor de inwoners van Landsmeer is de kans dat er megawindturbines komen in hun achtertuin juist groter geworden.

De gemeente Amsterdam heeft het aantal zoekgebieden nu dus verkleind, maar ook prioritering aangebracht in de zoekgebieden. "Alleen als het niet lukt om in de groene gebieden de 50 megawatt op te wekken, komen eerst de ‘gele’ en dan ‘rode’ gebieden alsnog in beeld", vertelt wethouder Marieke van Doorninck aan NH Nieuws. De gemeenteraad van Amsterdam neemt naar verwachting in mei een definitief besluit. Tekst loopt door onder de video

Windmolens IJburg - NH Nieuws

Duurzame energie aanpakken Het onderwerp 'investeren in duurzame energie' komt in alle verkiezingsprogramma's van de politieke partijen voor de Tweede Kamer verkiezingen voor. Maar de meningen over wel of geen windmolens verschillen. De VVD zegt hierover: "Als subsidies voor bijvoorbeeld windmolens in de toekomst niet meer nodig zijn, dan willen wij deze afbouwen. Zo kunnen we dat geld investeren in andere technieken." Zowel CDA, Christen Unie als D66 willen bijdragen aan de klimaatdoelen van Parijs. Beide partijen pleiten voor meer geld voor schone energie en daar horen ook windmolens bij.

Terwijl GroenLinks de klimaatnoodtoestand uitroept staan PVV en Forum voor Democratie er 180 graden anders in. GroenLinks pleit voor een klimaatfonds van 60 miljard euro om te bouwen aan een groene economie, opgewekt uit duurzame bronnen zoals zon, wind en water. GroenLinks Kamerlid Laura Bromet, die zelf uit Waterland komt en ook voor uitbreiding is van de windmolens bij Marken, zegt dat ze vanuit Tweede Kamer zich gaat inzetten voor de molens. "Ik ga mijn best doen om er voor te zorgen dat windmolens die neergezet worden niet van grote bedrijven zijn waar aandeelhouders winst opstrijken, maar dat de opbrengst terugkomt naar de inwoners. Dan kijk je niet naar een windmolen die je wel of niet lelijk vindt, maar naar een geldmachine die de verduurzaming verder aanjaagt", zegt Kamerlid Laura Bromet tegen NH Nieuws. PVV en Forum voor Democratie willen alle klimaat- en duurzaamheidssubsidies direct afschaffen. "Ons land en onze Noordzee wordt volgebouwd met subsidie-slurpende windturbines. Ons prachtige landschap wordt kapotgemaakt onder het mom van een niet-bestaande 'klimaatcrisis'. Dat moet stoppen", aldus de PVV in hun verkiezingsprogramma. Windparken op zee SP daarentegen is wel voor een uitbreiding van windparken, maar dan op zee. Ze pleiten ervoor dat het klimaatdoel wordt aangescherpt. "We maken de energievoorziening weer publiek zodat we fors meer duurzame energie kunnen opwekken, onder andere met uitbreiding van windparken op zee en zonnepanelen op alle geschikte daken", schrijven ze in hun verkiezingsprogramma. Stembus De Stembus van NH Nieuws rijdt vandaag nog een keer door Noord-Holland. Dit keer zoekt Isabella Prins uit hoe Zaanstreek - Waterland stemt in coronatijd. Zo is er een stemlokaal in een café-snackbar en rijdt er nog een andere stembus rond: een oude postbus uit Zwitserland. Theatervrouw Karin Bloemen uit Broek in Waterland wil liever niet zeggen waar ze uiteindelijk op stemt, maar ze heeft wel sympathie voor een politieke nieuwkomer.

Karin Bloemen over verkiezingen - NH Nieuws