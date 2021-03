Geen extra demonstranten toegestaan bij klimaatdemonstratie

Onder meer Milieudefensie, Greenpeace en Grootouders voor het Klimaat schreven in een brief aan de burgemeesters dat demonstraties "nooit onnodig beperkt" moeten worden. Ze doelen daarmee onder meer op het maximale aantal deelnemers van 500 tijdens een klimaatprotest dat aanstaande zondag in de stad plaatsvindt.

Grenzen

"Met stijgende verbazing hebben wij uw oproep aan ons om uw protest zonder begrenzing aan de groepsgrootte mogelijk te maken, gelezen", reageren de burgemeesters. "U stelt dat wij onze verantwoordelijkheid niet nemen in het verzekeren van democratisch protest als wij grenzen stellen."

Ze schrijven dat het aantal besmettingen opnieuw stijgt en dat er in sommige delen van het land voorbereidingen worden getroffen voor code zwart. Daarnaast zouden andere groepen demonstranten zich onverwacht kunnen aansluiten. Eerder zou gebleken zijn dat het organisatoren vaak niet lukt om dat te voorkomen.

Vragen

Jazie Veldhuyzen, fractievoorzitter van de partij BIJ1, stelde vanmiddag tijdens de gemeenteraadsvergadering ook vragen aan burgemeester Halsema. Hij vindt dat er in de zomer ook is aangetoond dat er met 3000 mensen op het Museumplein of 15.000 mensen in het Nelson Mandelapark kon worden gedemonstreerd terwijl er anderhalve meter afstand gehouden werd.

Halsema verwees tijdens de vergadering naar de brief van de burgemeesters en zei ook dat de beperking op het aantal demonstranten er ook is omdat demonstranten vaak van buiten de stad hierheen komen. Dat zou volgens haar nu niet verantwoord zijn.