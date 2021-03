Einde van de traditionele winkelstraat? Lege winkels ombouwen tot 20.000 woningen

NOORD-HOLLAND - Er staan steeds meer winkels leeg in de provincie en is er een groot tekort aan woningen. De provincie Noord-Holland heeft onderzocht dat het ombouwen van lege winkelruimtes zo'n 9.000 tot 10.000 woningen zou kunnen opleveren. Loopt de winkelleegstand door de crisis verder op, dan zouden dit zelfs 21.000 tot 27.000 kunnen worden. 'Maar blijf nou zuinig op die winkel in het straatbeeld', waarschuwen ondernemers en experts.

Er staat nu ruim 400.000 vierkante meter winkelvastgoed leeg in de provincie, waarvan 125.000 vierkante meter geschikt zou zijn om te transformeren tot woning. De meeste winkelruimte zou kunnen worden omgebouwd in Zaandam (700-800 woningen), Alkmaar (659-750 woningen) en Hilversum (500-600 woningen). Sommige gemeenten zijn al aan het kijken of leegstaande panden in het centrum kunnen worden omgebouwd tot woning. Zo werd eind vorig jaar in Hoorn een subsidieregeling in het leven geroepen waarmee leegstaande winkels laagdrempelig tot woningen kunnen worden omgebouwd. En Beverwijk gaf vorige week groen licht om appartementen te bouwen in het voormalig KPN-gebouw.

De vele lege etalages zijn deels te verklaren door de coronacrisis, maar ook is er al jaren een structureel afnemende vraag naar winkelruimte vanwege de toenemende populariteit van het online winkelen. Maar, zegt volkshuisvestingsdeskundige Hugo Priemes, maak nu niet automatisch een woning in een leeg winkelpand.



"Het is verstandig, ook tijdens een woontekort, om bepaalde winkels of winkelcentra in stand te houden", aldus Priemes. "Soms is het beter om te zoeken naar een nieuwe winkel die in de lege ruimte geplaatst kan worden, zoals bijvoorbeeld bij de panden van de V&D is gedaan. We moeten zuinig zijn op de winkels in het straatbeeld"

Geen woningen op begane grond

Hans van de Lelygraaf, van de Alkmaars Bolwerk van ondernemers en vastgoedeigenaren, vindt het interessant concept, maar raadt vooral aan de woningen niet op de begane grond te bouwen. "Als op de begane grond alleen maar woningen zijn, dan is de winkelstraat verloren. De gordijnen zijn 's avonds dicht, tijdens de vakanties is er niemand en de straat staat vol met fietsen."



Van de Lelygraaf ziet in Alkmaar graag dat de 650 tot 700 woningen worden gebouwd in de bovenste verdiepingen van de winkels. "De etalages van winkels vormen het straatbeeld. Behoudt die op de begane grond, en bouw in de verdiepingen erboven woningen. Dan blijft het rendabel en is het ook nog leuk wonen."



Bovendien gaan die paar honderd woningen het verschil niet maken volgens Van de Lelygraaf. "Er zijn 20.000 woningen nodig in Alkmaar. Laten we nou niet een winkelstraat opofferen voor honderd woningen"