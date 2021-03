Marechaussee registreerde vorig jaar duizend raddraaiers op Schiphol

SCHIPHOL - De Koninklijke Marechaussee is vorig jaar 1.087 keer uitgerukt om overlastgevers op luchthavens in de kraag te vatten. Van die meldingen vond 90 procent plaats op Schiphol, laat een woordvoerder aan NH Nieuws weten. De marechaussee is het afgelopen jaar 101 keer opgeroepen om agressieve passagiers bij de gate op te wachten.

De Koninklijke Marechaussee op Schiphol Plaza - Koninklijke Marechaussee

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet De cijfers van de Koninklijke Marechaussee komen een dag nadat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bekendmaakte 746 meldingen te hebben gekregen van overlast aan boord in het jaar 2020. Ruim 300 passagiers daarvan weigerden een mondkapje te dragen. Een aanzienlijk kleiner aantal dan de 101 agressieve passagiers die de marechaussee heeft geregistreerd. Woordvoerder Robert van Kapel van de Koninklijke Marechaussee verklaart het grote verschil door de beperkte bereidheid om aangifte te doen en hoe ernstig een melding is. In de meeste gevallen is de marechaussee er niet bijgehaald om overlastgevende passagiers aan te houden. Van Kapel hoopt dat bemanningsleden en reizigers vaker aangifte gaan doen, want het aantal incidenten moet volgens hem omlaag. Verwarde personen Van de 101 passagiers waren er in 2020 tien gewelddadig, zoals aan boord van een KLM-toestel waarin een Poolse vrouw de bemanning sloeg, schopte en beet omdat zij geen mondkapje opwilde. De 1.087 meldingen van overlast op luchthavens gingen bijvoorbeeld om dak- en thuislozen, verwarde personen en drugsgerelateerde zaken. Bedreigingen op Schiphol, zoals een Tanzaniaan die met twee messen tekeer ging, vallen niet onder de overlastmeldingen. Die man werd in oktober door de marechaussee in zijn benen geschoten en aangehouden.

