Snelheid treinen bij vier onbewaakte spoorwegovergangen omlaag

NS en Prorail conluderen dat het op dit moment te gevaarlijk is bij 28 Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO's) in Nederland. Zes oversteekplaatsen worden daarom met spoed gesloten, bij de andere overgangen worden snelheidslimieten ingesteld.

Met het onderzoek naar de NABO's werd begonnen na een dodelijk ongeluk in het Drentse Hooghalen waarbij een 58-jarige treinmachinist om het leven kwam. Dat gebeurde toen zijn trein op een overweg op een zwaar landbouwvoertuig botste. Uit het onderzoek blijkt dat zwaar verkeer langer de tijd nodig heeft om een spoorwegovergang over te steken dan eerder werd aangenomen. Het risico op een botsing is daarom groter.

Langere reactietijd en kortere remweg

Met de snelheidslimitieten hopen de NS en Prorail dat machinisten en weggebruikers langer de tijd hebben om op elkaar te reageren. Ook heeft een trein die langzamer rijdt een kortere remweg, waarmee een aanrijding mogelijk kan worden voorkomen. De NS verwacht geen langere reistijden door de snelheidslimieten.

Dat de onbewaakte spoorwegovergangen een risicio vormen is al langer bekend. Afgelopen november beruchte onbewaakte spoorwegovergang in Santpoort-Zuid definitief gesloten, twee jaar nadat een fietser op die overweg was geschept door een trein. In december werd ook bekend dat de drie onbewaakte spoorwegovergangen in West-Friesland de komende twee jaar zullen worden gesloten.