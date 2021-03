Eerste ouderen brengen hun briefstem naar 'de stembus': "Wel apart dit"

Haarlemse ouderen die volgende week liever niet naar een stembureau gaan, kunnen vanaf vandaag terecht bij mobiele stembussen in de stad. Ze kunnen daar hun briefstem afleveren, nadat ze thuis al een kruisje bij hun favoriete kandidaat hebben gezet.

"We zetten de bussen zoveel mogelijk in de buurt bij verzorgingshuizen of wijken waar veel ouderen wonen, dus we komen echt naar de kiezer toe", aldus Manon Vester, coördinator van de stembussen. De omgebouwde bussen van Connexxion staan per stadsdeel in de ochtend en de middag op een andere plek. Ook in Zandvoort staat er één. Op het Haarlemse Plesmanplein zijn er woensdagmiddag al best wat ouderen die hun briefstem komen afleveren.

De bus is zo 'coronaproof' mogelijk ingericht. De kiezer draagt de briefstem over aan twee vrijwilligers achter een spatscherm. Die zetten er een handtekening op en een stempel en stoppen 'm dan in de stembus. De deuren staan voordurend open, er worden mondkapjes gedragen en een bezoek is binnen een paar tellen afgerond. De juiste enveloppe Leonie Kuijkhoven is één van de twee vrijwilligers vandaag in Haarlem-Noord. "Er druppelen zo nu en dan mensen binnen, dus we hebben gelukkig wat te doen. Vanmorgen stonden we bij de Cronjé en nu dan hier op het Plesmanplein. Zo'n 65 mensen hebben hun briefstem ingeleverd." Leonie moet wel opletten dat alles volgens de juiste procedure gaat. "We letten erop dat het de juiste enveloppe is en dat hij dicht is. Er was één iemand die de verkeerde enveloppe bij zich had, die hebben we helaas terug moeten sturen."

