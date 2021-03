Proef met sneltesten op middelbare scholen na les met besmette leerling of docent

Dertien middelbare scholen in Amsterdam doen de komende vier weken mee met een proef met sneltesten. Als een leerling minimaal één lesuur in een lokaal met een besmet persoon heeft gezeten, mag hij of zij twee sneltesten doen.

Dat schrijft de GGD in een brief aan de ouders van de scholieren. De eerste sneltest wordt zo snel mogelijk na het ontdekken van de coronabesmetting bij een andere leerling of een leraar gedaan. De tweede sneltest na ongeveer vijf dagen. Mocht die negatief zijn, dan mag de leerling weer naar uit quarantaine en naar school.

De GGD stuurt zelf een oproep voor de sneltesten naar andere leerlingen als er iemand positief is getest. Wel is het doen van de twee sneltesten, waaruit na zo'n vier uur blijkt of iemand ook besmet is, vrijwillig. De sneltesten vinden plaats in de Rai.

"Net als u, vindt de GGD Amsterdam het heel belangrijk dat de scholen open kunnen blijven en het onderwijs op veilige wijze doorgang kan vinden", laat de GGD weten. "Met de sneltesten kunnen we het virus in een vroeg stadium opsporen en de verspreiding tegengaan. Zo worden minder mensen ziek."