Geen warm welkom voor windmolens: "Landschapsvervuiling noemt men dit"

WESTWOUD - Plannen voor het plaatsen van windmolens tussen het Wijzenddijkje en de 'Ouwe Dik' vallen niet in goede aarde bij omwonenden. Hoewel de plannen nog in de kinderschoenen staan en de gemeente eerst nog moet kijken of de locatie geschikt is, krijgen de grote gevaartes geen warm welkom van omwonenden.

Eén van de omwonenden is Maarten Appelman. Als bewoner van de Oudijk (in de volksmond Ouwe Dik genoemd) kijkt hij in zijn voortuin al uit over de windmolens aan de Westfrisiaweg. "Wij hebben daar aan de zuidkant gelukkig niet veel last van, maar de mensen in Zwaagdijk wel. En dan praat ik over slagschaduw. En dat gaan wij dan met die molens langs het Wijzenddijkje ook krijgen."

"Al ga je alle mensen langs, niemand is hier blij mee", zegt een buurvrouw tijdens een rondvraag van NH Nieuws in de buurt. En inderdaad, eigenlijk is niemand positief gestemd over de plannen om windmolens te plaatsen in 'de groene buffer' van het dorp.

De initatiefnemer van de nieuwe plannen is agrarisch ondernemer Erik van Essen uit Wieringerwerf. Hij heeft zo'n twintig hectare grond tussen het Wijzenddijkje en de Oudijk in eigendom. Van Essen kijkt vooral naar de ontwikkelingen met een financiële blik. Hij hoopt bij omwonenden genoeg draagvlak te krijgen. "Onze doelstelling is: iedereen kan participeren, geld inleggen en meedoen, want het is fiscaal interessant", aldus Van Essen.

Energiebedrijf Pure Energie is met de gemeente in contact over de plannen. Het bedrijf zegt in een vroeg stadium met bewoners in gesprek te gaan. "Maar daar is het nu te vroeg voor", aldus woordvoerder Ira Hesp. "We zien dat deze plek ruimtelijk geschikt is, maar of er ontwikkeld mag worden hangt af van de gemeente. Daar zijn we nog lang niet."

Meerdere locaties

De gemeente is eerst aan zet. Hoe dat precies zit, daar heeft CDA-raadslid Jan Klein Swormink vragen over gesteld tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering. Wethouder Jeroen Broeders laat weten dat 'marktpartijen' op verschillende plekken in de gemeente kijken naar 'mogelijkheden voor duurzame energieproductie'.

De wethouder belooft de gemeenteraad geen toezeggingen te doen, zonder dat een plan is besproken in de raad. Maar eerst komt het college in juni met een voorstel waarin alle geschikte locaties voor windmolens in de hele gemeente staan vastgesteld. "Dus geen onomkeerbare stappen voor 1 juni en voordat u daarbij betrokken bent geweest", zegt Broeders in de raadsvergadering.

Gerustgesteld

Raadslid Jan Klein Swormink is daarmee voor nu gerustgesteld. "Wij staan ook niet te springen om windmolens. Maar we hebben wel een opgave, ook voor later, voor onze kinderen", zegt hij. Windmolens op deze specifieke locatie ziet hij echter 'niet snel gebeuren'. "Dat heeft te maken met regels die we hebben afgesproken, zoals de afstand van 600 meter tot woningen. Maar het is nu eerst aan de wethouders."

Vanuit de Regionale Energie Strategie (RES) zijn locaties voor het opwekken windenergie in kaart gebracht in samenspraak met inwoners. In Drechterland staan er nu drie gebieden op de kaart: naast het bedrijventerrein aan de Oosterwijzend in Hoogkarspel, naast het bedrijventerrein aan de Elbaweg in Hem en naast het bedrijventerrein aan de Kamersloot in Schellinkhout.

