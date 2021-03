Nog geen 18 jaar, maar toch al je stem uitbrengen in de Tweede Kamerverkiezingen

DEN HELDER - Het is net echt: bovenbouwleerlingen van Lyceum aan Zee laten hun identiteitsbewijs zien, krijgen een stembiljet, vullen die in en stoppen hem in de stembus. Het enige verschil is dat de scholieren, die veelal nog geen achttien zijn, dit nu al mogen doen en niet volgende week tijdens de landelijke Tweede Kamerverkiezingen.

Docent maatschappijleer Lilian Hoogland geeft aan dat het Lyceum dit jaar voor het eerst meedoet aan de scholierenverkiezingen. "De meeste van onze leerlingen zijn er toch wel een beetje gefrustreerd over dat ze nog geen achttien zijn en dus nog niet mogen stemmen. Daarom wilden we de theorie in de school nu in praktijk brengen."

"Je hebt zo toch het gevoel dat je nog iets bijdraagt", zegt een van de jonge stemmers, "dat jouw eigen mening een beetje wordt gehoord zo." Ter voorbereiding is tijdens de lessen maatschappijleer en burgerschap aandacht geschonken aan de verkiezingen. Hoogland: "Het lijkt wel alsof de leerlingen een stuk geïnteresseerder zijn in de politiek en wat er allemaal gebeurt, misschien wel door corona en zaken die gebeuren in de wereld."

De uitslag van deze scholierenverkiezingen wordt vrijdag bekendgemaakt.

Bekijk hieronder de reportage van onze mediapartner Regio Noordkop: