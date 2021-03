Dode bij ongeluk met meerdere auto's op N244

MIDDENBEEMSTER - Op de N244 bij Middenbeemster zijn vanmiddag meerdere auto's op elkaar gebotst. Daarbij is een persoon overleden. Toegesnelde hulp mocht niet baten, het slachtoffer overleed ter plekke aan de verwondingen.

De politie laat aan NH Nieuws weten dat ze rond 14.00 uur werden gealarmeerd over een ongeluk op de provinciale weg met meerdere voertuigen en gewonden. Hoeveel gewonden er zijn gevallen is niet bekend. Volgens omstanders is een andere bestuurder naar het ziekenhuis gebracht.

De N244 tussen Middenbeemster en De Rijp blijft vanwege het ongeluk en het onderzoek van de politie voorlopig afgesloten.