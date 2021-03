Halsema bedankt bewoners en hulpverleners die baby uit container redden

AMSTERDAM - Burgemeester Halsema begon in de gemeenteraad vandaag met korte toespraak over de baby die op 22 februari in een ondergrondse container in Zuidoost werd gevonden. "Het is ongebruikelijk om in dit huis de geboorte van een kindje aan te kondigen. We maken vandaag een uitzondering voor een heel bijzonder meisje. Een meisje dat twee keer is geboren."