Voetbalicoon Van Hanegem verwacht pittige klus voor Slot bij Feyenoord: "Hoop dat ik ongelijk heb"

SPAARNWOUDE - De voetbalcompetitie nadert zijn einde. En alles bij elkaar is het een merkwaardig seizoen en dat heeft niet alleen met het coronavirus te maken. NH Sport ging op bezoek bij de altijd uitgesproken Willem van Hanegem. Over Arne Slot: "Ik begrijp niet als je bij AZ zit, dat je dan naar Feyenoord gaat."

"Het was de ene week een goed niveau en de andere week weer niet", vertelt Willem van Hanagem op de golfbaan van Spaarnwoude over het niveau Nederland. De 52-voudig international volgt alles nog op de voet en kijkt wekelijks zijn ogen uit. "Zo raar om te zien. Als er één ploeg wel stabiel was geweest, dan was die ploeg kampioen geworden. Ajax heeft de meeste kwaliteiten, maar speelt ook niet altijd naar hun niveau."

Willem van Hanegem over het huidige voetbalseizoen - NH Nieuws

"Ik snap alleen niet dat hij niet naar Huiberts en Eenhoorn is gegaan om te zeggen dat hij had gesproken met de mooiste club van Nederland"

Quote

Slot naar Feyenoord

Dan de kwestie Arne Slot. Begin december werd hij plots ontslagen bij AZ. De reden: hij sprak met directe concurrent Feyenoord zonder hier over te communiceren. "Ik snap niet dat hij niet naar Huiberts (AZ-directeur voetbalzaken) en Eenhoorn (AZ-directeur algemene zaken) is gegaan om te zeggen dat hij had gesproken met de mooiste club van Nederland. Zoiets komt namelijk altijd uit."

"Ik begrijp niet als je bij AZ zit, dat je dan naar Feyenoord gaat", vervolgt Van Hanegem zijn verhaal. "De Alkmaarders hebben namelijk een aardige selectie. Of is het dat er bij Feyenoord toch nog heel veel geld komt." De Kromme denkt dat Slot een pittige klus wacht in Rotterdam-Zuid. "Ik hoop dat ik ongelijk heb."