Uitslaande brand in schuur, brandweer adviseert ramen en deuren dicht te houden

TUITJENHORN - Er woedt op dit moment een grote brand in een schuur op de Kerkbuurt in Tuitjenhorn. De brand is uitslaand en de rookwolken zijn tot ver in de omgeving te zien.

De rookontwikkeling gaat vooral in de richting van Stroet en Dirkshorn, maar de rook is in de wijde omgeving te ruiken. De brandweer adviseert omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden.

Hoe de brand is ontstaan, waar de schuur voor werd gebruikt en of er ook mensen gewond zijn geraakt, is nog niet bekend.

Onze verslaggever Matthijs Gemmink is ter plaatse en ziet dat er weinig meer over is van de schuur. "Aan de achterkant slaan de vlammen nog wel uit het pand", vertelde hij vanmiddag op NH Radio. "De brandweer probeert met een hoogwerker de brand te blussen."

De Veiligheidsregio bevestigt dat de schuur verloren is gegaan. De komende uren wordt nog doorgegaan met blussen.