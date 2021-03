Huiskamer-editie Van Foreest Publiekslezing: 'Alkmaar is vergeten bakermat democratie'

ALKMAAR - Exact een jaar geleden zou historicus Geerten Waling zijn Van Foreest Publiekslezing in de Grote Kerk opvoeren - het eerste evenement dat door het coronavirus werd afgelast. Evenementen organiseren lijkt vooralsnog verre toekomstmuziek, maar de gemeente Alkmaar, Noordwest Ziekenhuisgroep, Hogeschool Inholland, Artiance en de spreker hebben daar de oplossing voor: de twintigste editie is te zien vanuit de huiskamer.

Hoe is Nederland, in het bijzonder Alkmaar, ooit bakermat geworden voor de huidige democratische rechtsstaten? "Sinds 1588 bestond er al een moderne staatsvorm: de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Die was ongelofelijk succesvol als economie, maar ook was dat de plek waar denkers uit binnen- en buitenland samen ideeën over vrijheid en gelijkheid formuleerden. Alles wat we vandaag de dag heel normaal vinden", vertelt de historicus.

Dokter Pieter

Die Nederlandse Republiek had nooit bestaan zonder opstand tegen de Spaanse koning en zonder de lange strijd met als eerste 'Victorie': de bevrijding van Alkmaar in 1573. "Een belangrijk economisch en cultureel knooppunt in die tijd."

Bestuurd door de eigen burgerij in een paleis van een gebouw dat in 1520 werd opgeleverd en nog steeds bestaat: het Stadhuis. "Een jaar later, precies 500 jaar geleden, zag in Alkmaar een medisch genie het levenslicht: Pieter van Foreest, die zelfs lijfarts werd van Willem van Oranje."

'Hollandse Hippocrates'

Niet alleen speelden ‘dokter Pieter’ en zijn familie een belangrijke rol in de Nederlandse Opstand, en daarmee in de wereldgeschiedenis, ook kan men volgens Waling juist in deze onzekere tijden nog veel leren van deze 'Hollandse Hippocrates'.

In deze digitale editie blikken waarnemend burgemeester Emile Roemer en oud-specialist Noordwest Ziekenhuisgroep en voorzitter van het Van Foreestcomité Willem Moolenaar, terug op de geschiedenis van de lezing.

Huiskamerconcert

Daarna volgt een huiskamerconcert van het Regionaal Jeugdorkest Artiance, samen met het Kodály-koor van basisschool Fazekas uit partnerstad Tata in Hongarije. De lezing is het sluitstuk.

Op 10, 11 en 12 maart is om 20.00 uur de Van Foreest Publiekslezing op het kanaal van Alkmaar Centraal te bekijken.