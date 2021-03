Eerste storm 2021 bereikt het land: windstoten tot 110 km per uur

NOORD-HOLLAND - Zet je bloempotten aan de kant en bind je tuinstoelen maar goed vast: het gaat morgen flink waaien aan het einde van de ochtend. Daarom geeft het KNMI code geel af . Volgens weerman Jan Visser worden er zware windstoten tussen de 80 en 110 kilometer per uur uit zuidwestelijke richting verwacht.

"De wind wordt boven land en aan de kust stormachtig. Aan de kust geldt windkracht negen", aldus Visser. In de tweede helft van de ochtend zijn er boven land windstoten tussen de 80 en 100 kilometer per uur en aan de kust zelfs tussen de 100 en 110 kilometer per uur.

Het is volgens de Visser de eerste storm sinds 27 december vorig jaar. "Het is geen hele grote storm en in de loop van de middag neemt de wind weer af."

Niet de weg op

De ANWB raadt af de weg op te gaan tijdens de storm. Het beste advies is dan ook: ga niet de weg op als het niet nodig is. Moet je echt op pad of word je onderweg overvallen door hevige storm, dan heeft de ANWB een aantal tips.

Laat bijvoorbeeld je snelheid zakken en houd (veel) meer afstand. Houd het stuur met twee handen vast, maar ga niet krampachtig rijden. Mocht je auto door aquaplaning in de slip raken, haal je voet dan rustig van het gas af. Probeer niet te sturen tot je weer grip hebt.

De afgegeven code geel geldt morgen van 7.00 uur tot 18.00 uur.