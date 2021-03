Ajax zonder Blind tegen Young Boys; Kudus "heel logische optie" als basisspeler

AMSTERDAM - Ajax kan donderdag in de thuiswedstrijd tegen Young Boys niet beschikken over Daley Blind. De ervaren Ajacied heeft last van een knieblessure. Brian Brobbey is nog een vraagteken, zo liet trainer Erik ten Hag weten op de persconferentie.

Het Zwitserse Young Boys is een goede tegenstander volgens de Ajax-trainer. "Ze waren in staat om Bayer Leverkusen uit te schakelen. Daar hebben ze twee keer van gewonnen. Het is echt een team, een eenheid met een goede mentaliteit. Ze spelen heel direct naar het doel van de tegenstander. Dan komen ze echt met een overval met vier of vijf spelers."

Naast Blind moet Ajax het doen zonder André Onana (schorsing), Noussair Mazraoui (oogblessure) en Sébastien Haller (niet ingeschreven). Ten Hag vindt dat de Amsterdammers de Franse spits missen in de Europa League. "Ik denk dat we zwakker zijn zonder Haller. Hij heeft aangetoond dat deze ploeg het heel prettig vindt om met hem samen te spelen. Maar ik wil niet zeggen dat we niet kunnen winnen zonder hem. Dat hebben we ook al laten zien (tegen Lille , red.)." Aanvoerder Dusan Tadic staat waarschijnlijk in de spits, zo verklapte Ten Hag.

Miralem Sulejmani

Bekendste speler van Young Boys is ex-Ajacied Miralem Sulejmani. Hij was vijf seizoenen actief in Amsterdam. Middenvelder Davy Klaassen heeft 1,5 jaar met hem samen gespeeld. "Ik heb niet echt contact gehouden met hem, maar het is leuk om hem weer te zien na al die jaren. Hij heeft me als een van de ervaren jongens thuis laten voelen in het eerste toen ik erbij kwam."

Ajax - Young Boys in de achtste finale van de Europa League begint donderdagavond om 18.55 uur. De return is volgende week donderdag in Bern.