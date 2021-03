Buurtbewoners naar Raad van State om overlast door verhuur Laarder scoutingterrein

LAREN - Buurtbewoners naast het terrein van de Laarder scouting Raboes zeggen veel overlast te hebben van 'illegale activiteiten' op het terrein. Van de scouts zelf hebben ze geen last, maar wel als het terrein verhuurd wordt aan anderen. Ze zijn naar de Raad van State gestapt om dat te stoppen.

De bewoners hebben al veel langer last en stellen dat het gebruik van het scoutingterrein door anderen dan de scouts zelf niet mag. Ze kaartten dat al eerder aan bij de gemeente, maar kregen daar nul op het rekest.

De gemeente Laren wil geen stokje steken voor de verhuur van het scoutingsterrein, omdat het volgens haar al heel lang gebeurt en daardoor valt onder het 'overgangsrecht'. Daarnaast stelt de gemeente dat de scouting de kosten van de verhuur aan onder meer kerken, scholen en sportverenigingen hard nodig heeft om het terrein zelf te kunnen onderhouden.

Rechter gaf bewoners al eerder gelijk

De bewoners stapten daarom twee jaar geleden al naar de rechter. Daar kregen ze gelijk: volgens de rechtbank is het gebruik van het terrein door anderen in strijd met het bestemmingsplan en zou dat ook niet onder het overgangsrecht vallen. De rechtbank oordeelde dat de gemeente wat aan de situatie moest doen, maar dat is tot op heden niet gebeurd.