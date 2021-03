Gratis naar de kapper voor mensen die niet rond kunnen komen

ZAANDAM - Ze hebben er een week langer op moeten wachten dan de gewone klant, maar de blijdschap is enorm. In het buurtcentrum De Zuidhoek knippen Monique Stoter en Kaylee Kramer in de vroege avonduren iedereen die nauwelijks rond kunnen komen en zich zeker geen dure kapper kunnen veroorloven.

Zoals de 57-jarige Cor de Ridder, die als een blij kind in de kappersstoel gaat zitten en zich heerlijk door zijn zwarte piekhaar laat kroelen. "Ik ben niet eenzaam maar alleen. Ik moet het allemaal alleen doen, want door corona kan je niet bij elkaar komen. Ik houd me wel aan de regels," zegt Cor, die maanden geleden voor de lockdown voor het laatst geknipt is.

Kaylee Kramer van Klein Knippie heeft zich gehaast om op tijd in het wijkcentrum te zijn. Ze komt net van haar werk als kapster. Samen met Monique Stoter heeft ze Klein Knippie opgericht. Een keer in de twee weken knippen ze in de Zuidhoek. Het geeft hen veel voldoening en zeker nu in deze zware coronatijden. Monique: "Mensen zijn nu heel erg blij en zelfs als ze nog moeten wachten, dan nog zijn ze heel blij dat ze weer mogen komen".

Sociaal uitje

En het is meer dan alleen knippen want net als bij Cor zitten veel mensen in een sociaal isolement. Cor kwam in de problemen door diepe schulden die hem acht jaar in de greep hielden. Langzamerhand kruipt hij uit een diep dal. "Wat fijn hier is, is het contact. Je hebt een luisterend oor en mensen die wat voor je willen doen", somt Cor op.

Kaylee beaamt dat veel mensen ook komen om over hun problemen te praten en stoom af te blazen. "Je hoeft en kunt dat niet allemaal alleen oplossen, alleen naar ze luisteren is vaak al genoeg."