Gemeente wil stemrecht geven aan 16- en 17-jarigen

AMSTERDAM - Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat 16- en 17-jarigen vanaf 2022 hun stem kunnen uitbrengen in stadsdeelverkiezingen. Dat stellen raadsleden van GroenLinks, D66, PvdA, Denk en BIJ1 in een motie. Dit zou mogelijk zijn omdat de stadsdeelverkiezingen lokaal worden georganiseerd en dus niet onder de Kieswet vallen. Ook nieuwe Amsterdammers zouden de mogelijkheid moeten krijgen om te stemmen, volgens de indieners.

In de moties verwijzen de raadsleden naar positieve ervaringen in het buitenland met stemmende jongeren. Jan-Bert Vroege van D66 ziet het als een middel om het bestuurlijk stelsel sterker te maken. "We moeten de stadsdelen meer verantwoordelijkheid geven, en daarbij de inwoners ook meer zeggenschap. Als je hier woont, werkt en belasting betaalt, zoals veel jongeren doen, waarom zou je dan niet mogen stemmen?"

Hij is van mening dat jongeren wijs genoeg zijn om te stemmen. "Het gaat om de directe leefomgeving. Als jongeren er al niet mee bezig zijn, is dat omdat ze niet mee mogen doen."

Nieuwe Amsterdammers

Ook vragen de raadsleden van GroenLinks, D66, PvdA, DENK, en BIJ1 om ook het passief stemrecht te verlenen aan Amsterdammers die geen EU-burger zijn en korter dan vijf jaar, maar wel legaal in Amsterdam verblijven.

Vandaag worden de moties over het bestuurlijk stelsel van de stadsdelen in de gemeenteraad besproken.