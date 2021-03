Boetes telefoongebruik achter stuur toegenomen, in Uithoorn relatief het meest

NOORD-HOLLAND - Het aantal uitgeschreven boetes voor bellen en appen achter het stuur, is zowel landelijk als in de provincie toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), die inzichtelijk zijn gemaakt door databureau LocalFocus. In Noord-Holland is de stijging in Uithoorn relatief gezien het grootst.

De gemeente Uithoorn wordt in haar koppositie qua stijging in de provincie opgevolgd door de gemeente Stede Broec (253,3 procent), Aalsmeer (141,9 procent), Diemen (125,6 procent) en Heemskerk (115,3 procent).

Tussen 2019 en 2020 nam landelijk gezien het aantal boetes voor telefoongebruik achter het stuur met ruim veertig procent toe. Die toename is ook terug te zien in onze provincie. Ook daar is sprake van een stijging. In de gemeente Uithoorn is zelfs een toename van 286,4 procent te zien, blijkt uit de cijfers. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat het om kleine aantallen gaat.

Dat toch veel mensen hun telefoon achter het stuur gebruiken, noemt Birgitte Blatter van Kenniscentrum VeiligheidNL 'zorgelijk'. "Het is evident, zeker als je in een auto rijdt, dat je je ogen op de weg moet houden", benadrukt zij.

Volgens verkeerspsycholoog Herbert Korbee schuilt een verklaring in de toename van verveling bij veel weggebruikers. "Als je slechte vering in je auto hebt, dan gaat een deel van je focus daar naartoe. Maar de auto's van tegenwoordig zijn zo comfortabel, dat mensen zelf iets gaan verzinnen om maar iets om handen te hebben of wakker te blijven", legt hij uit.

Boetes weinig effectief

Om het telefoongebruik achter het stuur minder aantrekkelijk te maken, is de wetgeving per 1 juli 2019 voor het handheld telefoongebruik aangescherpt. Wat mogelijk tot gevolg heeft gehad dat er meer boetes zijn uitgeschreven. Toch hebben die boetes volgens de verkeerspsycholoog weinig effect. "Boetes werken niet, hoe hoog ze ook zijn. Als je iets doet wat strafbaar is, dan besef je vaak niet welke consequenties daaraan hangen."

Blatter denkt daar anders over. Volgens haar heeft het wel een afschrikwekkend effect, mits de pakkans hoog genoeg is. "Maar het is wel een combinatie van factoren, er is ook een cultuuromslag voor nodig", zegt zij. Zij vertelt dat ze vanuit Kenniscentrum VeiligheidNL bezig zijn met interventies over risicogedrag.

Meer zichtbare handhaving

Ook verkeerpsycholoog Korbee benadrukt dat een cultuuromslag van groot belang is. "Camera's zorgen wel voor meer boetes, maar het brengt geen gedragsverandering met zich mee", stelt hij.

Korbee is een groot voorstander van zichtbare handhaving. Dit zorgt volgens hem voor een meer afschrikwekkend effect."Ome agent die op de hoek staat, werkt vaak veel beter. Hierdoor wordt het besef dat iemand niet handig bezig is, veel meer vergroot."