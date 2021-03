Passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk weer welkom in de haven

IJMUIDEN - In navolging van het opheffen van het algemeen inreisverbod voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland, zijn vanaf vanochtend ook passagiers op schepen vanuit de twee landen weer welkom in Nederland.

Vandaag heeft de regering besloten dat het intrekken van het inreisverbod voor reizigers van het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland ook geldt voor mensen die met passagiersschepen naar Nederland komen. De gemeente Velsen neemt dit besluit over: vanaf nu is de haven van IJmuiden weer open voor Britse reizigers.

Om naar Nederland te kunnen reizen heb je een negatieve COVID-19 PCR-testuitslag en een negatieve sneltest uitslag nodig. Dit is één van de Nederlandse maatregelen om de import en verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook is voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland bij aankomst in Nederland nog steeds een verplichte (thuis)quarantaine van kracht.

Vanuit de Nederlandse regering geldt het advies aan de Nederlandse bevolking om tot en met 15 april niet naar het buitenland te reizen, mits noodzakelijk. Ook de Britse regering raadt niet urgent reizen naar het buitenland af.