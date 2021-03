Stoplichten bleven op oranje knipperen door storing

AMSTERDAM - Een aantal stoplichten in de stad bleef maar knipperen. Het gaat volgens de gemeente om verkeerslichten die 's nachts in de 'knipperstand' staan en daar vanochtend niet automatisch uit kwamen. Iets na 10.00 uur was de storing verholpen.

'S nachts knipperen verkeerslichten op minder drukke kruisingen. De normale voorrangsregels gelden dan, de weggebruikers moeten dan zelf de voorrang regelen.

Vanochtend bleek dat de stoplichten die 's nachts overschakelen naar die knipperstand, niet terugsprongen in hun 'normale' modus. Een woordvoerder van de gemeente weet niet om hoeveel van die verkeerslichten het ging. Er zijn ook verkeerslichten die gewoon functioneerden, dat zijn lichten die 's nachts niet overgaan op de stand met het knipperende oranje licht.

Niet meer blikschade

Volgens de politie heeft het probleem vanochtend niet geleid tot grote problemen op de wegen in de stad. "De meldkamer heeft geen extra meldingen over aanrijdingen gehad", zegt een woordvoerder. "Nu is het ook zo dat als een verkeerslicht op oranje blijft knipperen, de normale verkeers- en voorrangsregels gewoon gelden."

Sommigen zien er ook wel het voordeel van in. Weggebruikers konden vanwege het oranje knipperlicht in de meeste gevallen gewoon doorrijden, in plaats van wachten voor een rood licht. "Ik kon lekker doorfietsen", twittert bijvoorbeeld iemand: