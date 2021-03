Clubloze volleybalster Celeste Plak keert terug na sabbatical

TUITJENHORN - Celeste Plak gaat weer professional volleyballen. Dinsdagavond heeft ze bekendgemaakt terug te keren als international van Oranje. De 25-jarige speelster uit Tuitjenhorn besloot in juni vorig jaar om een tijdelijke pauze te nemen.

Plak traint momenteel mee met het Talentteam, onder leiding van bondscoach Avital Selinger. Voor welke club ze gaat spelen, weet de Noord-Hollandse nog niet. "Ik merk dat de cirkel rond is. Het is tijd voor mij om terug te keren", vertelde Plak bij Langs de Lijn en Omstreken.

Quote

"Ik ben alweer aan het visualiseren hoe het is om in wedstrijden de bal keihard tegen de grond te slaan en dat voelt heel goed. Ook merk ik dat ik veel opsteek van de kennis van Avital. Ik moest echt weer vanaf nul beginnen, maar ik merk nu dat mijn niveau per dag weer stijgt", aldus Plak, die 261 interlands speelde voor het Nederlands team.

In november vertelde Plak aan NH Sport dat ze blij is met Selinger als bondscoach. "Je kan een goed gesprek met hem hebben. Hij heeft veel kennis en veel ervaring als hoofdcoach. Ik heb er vertrouwen in dat hij het Nederlands team naar een hoger niveau brengt. Hij heeft een positieve invloed op mijn proces."

NH Sport maakte in juni een reportage met Celeste Plak over haar keuze. Bekijk hieronder de video.