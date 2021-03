De Peiling: Schiphol moet krimpen in strijd tegen de klimaatverandering

HAARLEMMERMEER - Het aantal vluchten vanaf Schiphol is sinds jaar en dag een heet hangijzer. De luchthaven groeide het afgelopen decennium explosief en behaalde in 2017 een mijlpaal van 500.000 vluchten per jaar. Tijdens de coronacrisis staan de meeste vliegtuigen aan de grond en als het aan GroenLinks ligt gaan we na de crisis nooit meer terug naar het niveau van 2019. De partij wil dat de luchtvaart krimpt om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs.

Zware klappen

De economie van Haarlemmermeer is sterk verbonden met de luchtvaart. In 2017 was bijna de helft van alle arbeidsplaatsen in de gemeente te vinden op het terrein van Schiphol. De meeste mensen werken er in de vervoer- en opslagsector. Logisch dus dat Haarlemmermeer klappen krijgt als het slecht gaat met Schiphol. Dat wordt pijnlijk duidelijk in de huidige coronacrisis. Afgelopen jaar was Haarlemmermeer twee kwartalen op rijd de zwaarst getroffen regio van het land, zo becijferde het CBS.

Inmiddels is de luchtvaart terug op het niveau van 1992 en genieten omwonenden van de rust in hun achtertuin. Maar hoteleigenaars, transporteurs en taxichauffeurs zitten met de handen in het haar. Hun klanten zijn zo goed als verdwenen. Ze snakken dan ook naar de internationale bedrijvigheid die ze zo gewend waren.

Klimaatakkoord

2021 zou voor Schiphol het jaar worden waarin gematigde groei weer mogelijk zou zijn. Met de omgeving was tot en met 2020 een grens afgesproken van 500.000 vluchten per jaar. Een aantal dat, als het aan GroenLinks ligt, niet meer overschreden zal worden. De partij wil juist een krimp naar 400.000 vluchten per jaar, vertelt GL-kamerlid Suzanne Kröger aan NH Nieuws. Alleen op die manier zou de luchtvaartsector kunnen voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. GroenLinks wil korte vluchten schrappen, een tickettaks invoeren en een streep door de plannen voor Lelystad Airport.

Wat weegt zwaarder?

Wat vind jij, weegt het klimaat zwaarder dan de economie? En zou jij terug willen naar de situatie waarin je voor een paar tientjes heel Europa doorvliegt of ga jij altijd al duurzaam op vakantie? Praat met ons mee, we horen graag jouw mening!