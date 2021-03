Reisverbod Duitse toeristen baart campingeigenaren nog geen zorgen

NOORDKOP - Hoewel Duitsers net als Nederlanders wordt afgeraden om naar het buitenland te reizen, zijn campingeigenaren in de Noordkop niet bang dat er grote aantallen kampeerplekken onbezet blijven. En dat terwijl de campings vooral in het voorseizoen doorgaans sterk afhankelijk zijn van onze vakantievierende oosterburen.

"Op zich denk ik dat het komend seizoen net zo goed als vorig jaar gaat worden", zegt Monique Langendijk van Camping Helmzicht in Julianadorp. "Veel mensen willen in eigen land blijven en we hebben ook heel veel Duitsers op de camping." Van de gasten die voor de paasdagen een plek op haar camping hebben gereserveerd, heeft zo'n driekwart de Duitse nationaliteit. "Misschien wel meer."

De coronarestricties zijn een bron van zorg onder campingeigenaren, maar met Pasen (begin april) in het vooruitzicht verwerken de meeste campings in de Noordkop momenteel boekingen uit binnen- en buitenland.

"Dit jaar is het met de restricties afwachten: het is anticiperen"

De verantwoordelijkheid ligt volgens een aantal campinghouders dan ook bij onze Duitse buren zelf: "Ik laat het aan de Duitsers over. Als ze het riscio willen nemen, ja, dan is dat zo. Als je de krant openslaat en nu leest dat ze waarschijnlijk een test moeten doen aan de grens en ze zijn negatief: prima."

Zoals veel andere campinghouders probeert ook Romar er ondanks de restricties het beste van te maken. "Het is natuurlijk een beetje tegenstrijdig allemaal. We hebben een plek met eigen sanitair, je bent in quarantaine eigenlijk. Het enige is boodschappen doen en dat doe je thuis ook", aldus Romar.

Een groot deel van de campings in Julianadorp en Callantsoog krijgt jaarlijks veel Duitse toeristen op bezoek. Dit jaar is onvoorspelbaar en op dit moment worden boekingen geannuleerd. "Gisteren belde een aantal Duitsers af. Ze mogen door Nederland reizen, maar moeten eerst thuis tien dagen in quarantaine en na de vakantie nog eens veertien dagen thuis in quarantaine zitten. De eindconclusie: dat ze niet komen", laat Romar weten.

Volgens Mary Romar van camping Duinzoomhoeve hangt het aantal boekingen met Pasen vaak samen met het weekend waarin de paasdagen vallen."Als Pasen vroeg valt, hebben we wel negentig Duitse gasten. Dit jaar is het met de restricties afwachten: het is anticiperen. Er zullen bijvoorbeeld ook wat oudere mensen zijn, die niet meer werken en het prima vinden om in quarantaine te gaan. Dat hun kinderen thuis de boodschappen voor ze doen, die ouderen hebben het ervoor over."

Wilfred de Wild van camping Karnemelkplaats in Callantsoog geeft aan dat de Duitse markt erg onzeker is en dat hij daar op inspeelt. "We hebben maar vijf kampeerplekken, maar de Duitsers hebben weer geannuleerd. We deden aan een maand opzegtermijn, nu blijkt dat twee maanden ons veel meer tijd geeft om deze ruimte op te vangen. Zo kunnen we de plekken nog vullen met Nederlanders die willen kamperen. Het is geen drama: wij mogen tenminste open, de horeca niet."

Afwachten

In hoeverre de campingplekken dit seizoen gevuld zullen zijn lijkt behalve van een negatief of positief reisadvies ook van het type camping, de doelgroep en het seizoen af te hangen. "Wij hebben een minicamping en vrij weinig Duitse bezoekers, een aantal vaste die al jaren komen", laat Ronald Bos van Minicamping 't Landleven in Callantsoog weten. "Veel vaste gasten boeken meteen bij vertrek voor het jaar daarop, dan is er weinig ruimte voor andere bezoekers om er tussen te komen. In het hoogseizoen is een kwart van de kampeerders Duits."

Monique Langendijk van camping Helmzicht in Julianadorp zegt dat er bij haar vooralsnog geen Duitsers hebben geannulleerd. "Die wachten het denk ik ook een beetje tot het laatste moment af. We weten nog niks zeker, vorig jaar hoorde we ook pas op 28 maart dat we op 1 april dicht moesten", besluit ze.